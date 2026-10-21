В США затраты на реализацию газового проекта Alaska LNG, которые девелопер оценивает в $44,5–54,5 млрд, при определённом сценарии теоретически могут достичь $89–109 млрд. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на отчёт энергетической консалтинговой компании GaffneyCline для Комитета по природным ресурсам Сената Аляски.

Оценки на ранней стадии

GaffneyCline пришла к выводу, что смета Alaska LNG относится к классу 5 — наименее детализированной и наиболее неопределённой категории в пятиуровневой системе оценки стоимости. Согласно классификации Association for the Advancement of Cost Engineering, типичный диапазон точности для таких расчётов составляет от -20% до -50% в сторону снижения и от +30% до +100% в сторону повышения.

Применение верхней границы этого диапазона к оценке Glenfarne Group в $44,5–54,5 млрд даёт теоретическую сумму от $89 млрд до $109 млрд. В то же время в отчёте подчёркивается, что этот диапазон отражает общую неопределённость ранних проектных расчётов, а не является конкретным прогнозом перерасхода средств именно для Alaska LNG. Также неясно, относятся ли оценки Glenfarne Group к тому же классу.

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Инфраструктура и финансирование

Консультанты анализировали общедоступную информацию, а не полный комплект актуальной инженерной и проектной документации. В отчёте отмечается, что капитальные затраты на инфраструктуру составляют 84% общей стоимости поставок. Проект предусматривает газопровод протяжённостью около 1300 километров, объекты по переработке газа и завод по сжижению в Никиски на юге Аляски.

По выводу GaffneyCline, до принятия окончательного инвестиционного решения по проекту необходимы более детальные инженерные разработки, более надёжные сметы и комплексная схема финансирования. Вашингтон относит Alaska LNG к проектам в рамках более широкого обязательства Южной Кореи инвестировать $350 млрд в США по двустороннему торговому соглашению. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Сеул присоединиться к разработке, однако правительство Южной Кореи заявляет, что окончательного инвестиционного решения нет, а участие будет зависеть от коммерческой целесообразности и требований национального законодательства.

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