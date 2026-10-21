Министерство энергетики США призвало нефтеперерабатывающие предприятия нарастить производство дизельного топлива, чтобы способствовать снижению цен. Средняя цена дизеля в стране превышает 6 долларов за галлон. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на Reuters, которое цитирует двух высокопоставленных чиновников американского ведомства.

Переговоры с нефтепереработчиками

По данным издания, власти США ведут переговоры с нефтепереработчиками в Соединенных Штатах и за рубежом. Этот шаг является частью мер федерального правительства по снижению рекордно высоких цен на дизельное топливо.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что власти обсуждают возможность возобновления работы как можно большего числа остановленных НПЗ. При этом он признал, что это сложная задача и реализовать все такие проекты не удастся.

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Меры по снижению цен

Администрация президента Дональда Трампа также временно отменила федеральный налог на дизельное топливо с красным красителем. Такой вид топлива обычно продается промышленным потребителям, в том числе для нужд сельского хозяйства и строительства.

Министерство сельского хозяйства США на этой неделе объявило программу топливной помощи на 8 млрд долларов. Федеральное правительство также задействовало Закон об оборонном производстве, чтобы стимулировать перезапуск остановленных НПЗ и увеличение выпуска дизеля.

OilPrice отмечает, что на эти цели предусмотрен 1 млрд долларов, однако восстановление работы НПЗ требует значительных затрат и времени. Поэтому эта мера не обеспечит быстрого снижения цен на дизельное топливо.

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