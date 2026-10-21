Міненерго США закликало НПЗ збільшити виробництво дизеля — OilPrice

Міністерство енергетики США закликало нафтопереробні підприємства наростити виробництво дизельного пального, щоб сприяти зниженню цін. Середня ціна дизеля в країні перевищує 6 доларів за галон. Про це повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters, яке цитує двох високопосадовців американського відомства.

Переговори з нафтопереробниками

За даними видання, влада США веде переговори з нафтопереробниками у Сполучених Штатах та за кордоном. Цей крок є частиною заходів федерального уряду для зниження рекордно високих цін на дизельне пальне.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що влада обговорює можливість відновлення роботи якомога більшої кількості зупинених НПЗ. Водночас він визнав, що це складне завдання і реалізувати всі такі проєкти не вдасться.

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Заходи для зниження цін

Адміністрація президента Дональда Трампа також тимчасово скасувала федеральний податок на дизельне пальне з червоним барвником. Такий вид пального зазвичай продають промисловим споживачам, зокрема для потреб сільського господарства та будівництва.

Міністерство сільського господарства США цього тижня оголосило програму паливної допомоги на 8 млрд доларів. Федеральний уряд також задіяв Закон про оборонне виробництво, щоб стимулювати перезапуск зупинених НПЗ і збільшення випуску дизеля.

OilPrice зазначає, що на ці цілі передбачено 1 млрд доларів, однак відновлення роботи НПЗ потребує значних витрат і часу. Тому цей захід не забезпечить швидкого зниження цін на дизельне пальне.

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