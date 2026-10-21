Departament Energii USA wezwał przedsiębiorstwa rafineryjne do zwiększenia produkcji oleju napędowego, aby przyczynić się do obniżenia cen. Średnia cena oleju napędowego w kraju przekracza 6 dolarów za galon. Informuje o tym OilPrice, powołując się na Reuters, który cytuje dwóch wysokich rangą urzędników amerykańskiego resortu.

Rozmowy z rafineriami

Według publikacji władze USA prowadzą rozmowy z rafineriami w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Krok ten jest częścią działań rządu federalnego mających na celu obniżenie rekordowo wysokich cen oleju napędowego.

Sekretarz energii USA Chris Wright powiedział, że władze omawiają możliwość wznowienia działalności przez jak największą liczbę nieczynnych rafinerii. Jednocześnie przyznał, że jest to trudne zadanie i nie uda się zrealizować wszystkich takich projektów.

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Działania na rzecz obniżenia cen

Administracja prezydenta Donalda Trumpa tymczasowo zniosła również federalny podatek od oleju napędowego barwionego na czerwono. Ten rodzaj paliwa jest zwykle sprzedawany odbiorcom przemysłowym, w tym na potrzeby rolnictwa i budownictwa.

Departament Rolnictwa USA ogłosił w tym tygodniu program pomocy paliwowej o wartości 8 mld dolarów. Rząd federalny uruchomił również ustawę o produkcji obronnej, aby zachęcić do ponownego uruchomienia nieczynnych rafinerii i zwiększenia produkcji oleju napędowego.

OilPrice zauważa, że na te cele przewidziano 1 mld dolarów, jednak wznowienie pracy rafinerii wymaga znacznych kosztów i czasu. Dlatego środek ten nie zapewni szybkiego obniżenia cen oleju napędowego.

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