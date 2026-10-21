W USA koszty realizacji projektu gazowego Alaska LNG, które deweloper szacuje na 44,5–54,5 mld dolarów, w pewnym scenariuszu mogą teoretycznie sięgnąć 89–109 mld dolarów. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na raport firmy konsultingowej GaffneyCline przygotowany dla Komisji Zasobów Naturalnych Senatu Alaski.

Szacunki na wczesnym etapie

GaffneyCline doszła do wniosku, że kosztorys Alaska LNG należy do klasy 5 — najmniej szczegółowej i najbardziej niepewnej kategorii w pięciostopniowym systemie szacowania kosztów. Według klasyfikacji Association for the Advancement of Cost Engineering typowy zakres dokładności takich kalkulacji wynosi od -20% do -50% po stronie obniżenia oraz od +30% do +100% po stronie wzrostu.

Zastosowanie górnej granicy tego zakresu do szacunku Glenfarne Group wynoszącego 44,5–54,5 mld dolarów daje teoretyczną kwotę od 89 mld do 109 mld dolarów. Jednocześnie w raporcie podkreślono, że zakres ten odzwierciedla ogólną niepewność wczesnych kalkulacji projektowych, a nie stanowi konkretnej prognozy przekroczenia kosztów właśnie dla Alaska LNG. Nie jest też jasne, czy szacunki Glenfarne Group należą do tej samej klasy.

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Infrastruktura i finansowanie

Konsultanci analizowali publicznie dostępne informacje, a nie pełny zestaw aktualnej dokumentacji inżynieryjnej i projektowej. W raporcie wskazano, że nakłady kapitałowe na infrastrukturę stanowią 84% całkowitego kosztu dostaw. Projekt zakłada gazociąg o długości około 1300 kilometrów, instalacje do przetwarzania gazu oraz zakład skraplania w Nikiski na południu Alaski.

Według wniosków GaffneyCline przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej w sprawie projektu potrzebne są bardziej szczegółowe prace inżynieryjne, bardziej wiarygodne kosztorysy i kompleksowy schemat finansowania. Waszyngton zalicza Alaska LNG do projektów objętych szerszym zobowiązaniem Korei Południowej do zainwestowania 350 mld dolarów w USA w ramach dwustronnej umowy handlowej. Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie wzywał Seul do udziału w realizacji projektu, jednak rząd Korei Południowej oświadcza, że nie ma ostatecznej decyzji inwestycyjnej, a udział będzie zależeć od opłacalności komercyjnej i wymogów krajowego prawa.

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