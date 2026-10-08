В США, в Мексиканском заливе, из-за урагана Исайас приостановили добычу 1,28 млн баррелей нефти в сутки. Это составляет 62,89% текущей добычи нефти в регионе, сообщает OilPrice со ссылкой на Управление океанических энергетических ресурсов.

Эвакуация с платформ

По данным ведомства, по состоянию на 11:00 по центральному времени США операторы также приостановили 57,35% добычи природного газа в заливе. Персонал эвакуировали со 121 производственной платформы — это 32,61% из 371 пилотируемой платформы региона.

Кроме того, были эвакуированы пять буровых установок без динамического позиционирования. Еще четыре из 17 установок с динамическим позиционированием покинули места работы.

Масштабы остановки выросли

Двумя днями ранее из-за шторма была приостановлена добыча 185 120 баррелей нефти в сутки, или 9,24% добычи в регионе. Тогда не было сообщений об эвакуации платформ или буровых установок, а доля приостановленной добычи газа составляла 3,36%.

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Управление океанических энергетических ресурсов отметило, что во вторник его опрос основывался на отчете одной компании, тогда как в четверг данные предоставили 12 компаний. Исайас усилился до урагана в ночь на среду и двигался к северному побережью Мексиканского залива.

Согласно прогнозу, ураган мог приблизиться к третьей категории, а затем ослабнуть перед ожидаемым выходом на сушу ранним утром в субботу. Часть территорий полуострова Флорида и Алабамы могла столкнуться со штормовым нагоном высотой до семи футов и сильными осадками — местами более 10 дюймов.

Возвращение производства

Неповрежденные морские объекты возобновят работу после стандартных проверок, отметили в ведомстве. Если платформы или другая инфраструктура будут повреждены, часть добычи останется приостановленной дольше. Агентство планировало обнародовать следующее обновление об эвакуациях и приостановке добычи в пятницу днем.

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