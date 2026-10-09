Государство разблокировало финансирование энергетических проектов Киева

9 октября государство разблокировало платежи по отдельным проектам Плана энергетической устойчивости Киева.

Речь идет о резервном теплоснабжении, строительстве когенерационных станций и обеспечении бесперебойного электроснабжения объектов водопроводного хозяйства.

В КГГА отметили, что блокировка платежей негативно повлияла на темпы реализации критически важных инфраструктурных проектов, которые должны быть завершены до конца года. Часть работ была приостановлена на этапе активного выполнения, в частности во время транспортировки оборудования, которое изготавливается за рубежом и заказывается заранее.

Согласно плану на 2026 год, в Киеве предусмотрено создание 1600 МВт резервного теплоснабжения и 40 МВт резервного электроснабжения для объектов водоканала. В целом речь идет о десятках инфраструктурных объектов.

В городской администрации подчеркнули, что разблокировка платежей является важным шагом для продолжения работ и своевременной реализации проектов, необходимых для энергетической устойчивости столицы.

Источник: КГГА

Утром 9 октября в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами. Предварительно обнародованные графики отключений в областях, где применяются аварийные отключения, временно не действуют.

В Киеве 9 октября в результате российского обстрела возникли перебои с электроснабжением в ряде районов города. Без света или с нестабильным электроснабжением осталось значительное количество потребителей.

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