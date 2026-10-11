На Кубе 10 октября отключилась линия электропередачи напряжением 220 кВ между Нуэвитасом и Лас-Тунасом, из-за чего восточная часть страны была частично отделена от национальной энергосети. Государственная энергетическая компания Unión Eléctrica сообщила о срабатывании защиты на линии в 12:46 по местному времени. Об этом сообщает The Rio Times.

Отключение произошло на фоне значительного дефицита генерирующих мощностей. На вечерний максимум потребления Unión Eléctrica прогнозировала доступную мощность на уровне 1250 МВт при спросе в 2900 МВт. Разница между доступной мощностью и спросом составляла 1650 МВт, а объем ограничений электроснабжения мог достигнуть 1680 МВт.

Дефицит электроэнергии

В 6:00 10 октября доступная мощность кубинской энергосистемы также составляла 1250 МВт, тогда как спрос оценивался в 2470 МВт. По данным Unión Eléctrica, без электроснабжения оставались потребители с нагрузкой 1222 МВт. Накануне отключения электроэнергии продолжались в течение суток, а максимальный дефицит в 19:30 достиг 1886 МВт.

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Часть крупных тепловых электростанций не работала из-за неисправностей или технического обслуживания. В частности, компания сообщала о неполадках на втором энергоблоке Felton, а также третьем и шестом блоках Renté. Третий блок Santa Cruz, пятый блок Nuevitas и пятый блок Renté находились на техническом обслуживании.

Проблемы с топливом

Генеральный директор по электроэнергетике Министерства энергетики и шахт Кубы Ласаро Герра Эрнандес заявил, что более 1200 МВт готовых мощностей не используются из-за нехватки импортного топлива. По данным CiberCuba, он также сообщил, что Куба в этом году осуществила только один импорт топлива для энергетики. Это утверждение независимо не подтверждено.

Крупнейшая кубинская электростанция Antonio Guiteras в Матансасе ночью вернулась в энергосистему и вырабатывала 155 МВт. Солнечные электростанции 9 октября произвели 3830 МВт·ч электроэнергии, а их пиковая дневная мощность составила 596 МВт. При этом после наступления темноты они не вырабатывают электроэнергию, когда потребление является самым высоким.

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