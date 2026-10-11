10月10日，古巴努埃维塔斯与拉斯图纳斯之间的一条220千伏输电线路发生故障，导致该国东部部分地区与国家电网脱离。国有电力公司Unión Eléctrica称，当地时间12时46分，该线路保护系统动作。The Rio Times报道。

此次故障发生在发电能力严重不足的背景下。Unión Eléctrica预计，晚间用电高峰时可用容量为1250兆瓦，而需求为2900兆瓦。可用容量与需求之间的差额为1650兆瓦，供电限制规模可能达到1680兆瓦。

电力缺口

10月10日6时，古巴电力系统的可用容量同样为1250兆瓦，而需求估计为2470兆瓦。根据Unión Eléctrica的数据，负荷为1222兆瓦的用户仍处于断电状态。前一天，停电持续了一整天，19时30分的最大缺口达到1886兆瓦。

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部分大型火电站因故障或技术维护而未运行。具体而言，该公司报告称，Felton的2号机组以及Renté的3号和6号机组出现问题。Santa Cruz的3号机组、Nuevitas的5号机组和Renté的5号机组正在进行技术维护。

燃料问题

古巴能源和矿业部电力总局局长拉萨罗·格拉·埃尔南德斯表示，因进口燃料短缺，超过1200兆瓦的已就绪容量未被使用。据CiberCuba报道，他还称，古巴今年仅进行过一次用于电力行业的燃料进口。这一说法尚未得到独立证实。

古巴最大的Antonio Guiteras电站位于马坦萨斯，夜间恢复接入电力系统，发电量为155兆瓦。太阳能电站10月9日发电3830兆瓦时，其白天峰值容量为596兆瓦。然而，入夜后它们无法发电，而此时用电量最高。

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