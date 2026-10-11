В Южной Корее президент Ли Чжэ Мён выступил против предоставления крупным сталелитейным компаниям льготного доступа к дешевой электроэнергии атомных электростанций. Он заявил, что преимуществами атомной генерации не должны пользоваться лишь несколько крупных корпораций, тогда как риски и социальные издержки от работы АЭС будет нести общество.

Как сообщает Korea Herald, президент изложил свою позицию в X, комментируя информацию о том, что Министерство климата, энергетики и окружающей среды фактически отклонило предложения о введении соглашений на закупку электроэнергии атомной генерации для энергоемких производств. Ли предостерег, что после предоставления такого права одному производителю стали аналогичных условий могут потребовать другие компании и отрасли.

Опасения относительно тарифов

Согласно документу, переданному министерством депутату Пак Су Мину от оппозиционной Партии народной власти, ведомство выступило против прямой продажи дешевой атомной электроэнергии отдельным компаниям. В министерстве считают, что это может переложить расходы на других потребителей и вызвать вопросы справедливости.

Ведомство также выразило опасения, что специальный доступ к дешевой электроэнергии увеличит расходы государственной Korea Electric Power Corp. на закупку электричества. Это, в свою очередь, потенциально может привести к более высоким тарифам для домохозяйств и других производителей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Декарбонизация сталелитейной отрасли

Сталелитейные компании добиваются стабильных и доступных поставок низкоуглеродной электроэнергии для перехода на технологии производства стали с использованием водорода вместо угля. Такой переход требует значительных объемов электроэнергии, в частности для производства водорода.

Вопрос стал более актуальным после того, как механизм углеродной корректировки импорта ЕС в январе перешел к окончательной фазе. По информации издания, в прошлом месяце министерство предварительно решило не внедрять такие соглашения для сталеваров, в том числе из-за вероятности аналогичных требований со стороны других энергоемких секторов, включая производителей полупроводников.

Заявление Ли прозвучало через четыре дня после представления правительственной стратегии Korean Green Transformation, или K-GX. Она определяет декарбонизацию сталелитейной и других углеродоемких отраслей как одно из направлений зеленой промышленной трансформации; POSCO Holdings участвует во флагманском проекте по созданию экосистемы низкоуглеродного производства стали.

Читай нас в