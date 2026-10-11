在韩国，总统李在明反对向大型钢铁公司提供以优惠条件获取核电站廉价电力的渠道。他表示，核电的益处不应仅由少数大型企业享有，而核电站运行带来的风险和社会成本却由社会承担。

据《韩国先驱报》报道，总统在X平台上阐述了自己的立场，评论称，气候、能源与环境部实际上已否决了为能源密集型生产引入购买核电协议的提议。李在明警告说，在将这一权利授予一家钢铁生产商后，其他公司和行业可能会要求获得类似条件。

对电价的担忧

根据该部提交给反对党国民力量党议员朴洙珉的一份文件，该部门反对将廉价核电直接出售给个别公司。该部门认为，这可能将成本转嫁给其他消费者，并引发公平性问题。

该部门还担心，获得廉价电力的特殊渠道将增加国有韩国电力公司购买电力的成本。这反过来可能导致家庭和其他制造商的电价上涨。

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钢铁行业脱碳

钢铁公司正在寻求稳定且负担得起的低碳电力供应，以转向使用氢气而非煤炭的炼钢技术。这一转型需要大量电力，其中包括用于生产氢气的电力。

在欧盟碳边境调节机制于1月进入最终阶段后，这一问题变得更加紧迫。据该报报道，上个月，该部门初步决定不为钢铁企业实施此类协议，部分原因是其他能源密集型行业，包括半导体制造商，可能提出类似要求。

李在明发表上述声明的四天前，政府公布了韩国绿色转型战略，即K-GX。该战略将钢铁行业和其他高碳行业的脱碳列为绿色工业转型的方向之一；POSCO Holdings参与了一项旨在建立低碳钢铁生产生态系统的旗舰项目。

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