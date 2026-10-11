W Korei Południowej prezydent Lee Jae-myung sprzeciwił się przyznaniu dużym firmom stalowym preferencyjnego dostępu do taniej energii elektrycznej z elektrowni jądrowych. Oświadczył, że z korzyści energii jądrowej nie powinno korzystać tylko kilka wielkich korporacji, podczas gdy społeczeństwo będzie ponosić ryzyko i koszty społeczne funkcjonowania elektrowni jądrowych.

Jak podaje Korea Herald, prezydent przedstawił swoje stanowisko w serwisie X, komentując informacje, że Ministerstwo Klimatu, Energii i Środowiska faktycznie odrzuciło propozycje wprowadzenia umów na zakup energii elektrycznej z energetyki jądrowej dla energochłonnych zakładów. Lee ostrzegł, że po przyznaniu takiego prawa jednemu producentowi stali podobnych warunków mogą zażądać inne firmy i sektory.

Obawy dotyczące taryf

Według dokumentu przekazanego przez ministerstwo posłowi Park Soo-minowi z opozycyjnej Partii Władzy Ludowej, resort sprzeciwił się bezpośredniej sprzedaży taniej energii jądrowej poszczególnym firmom. Ministerstwo uważa, że mogłoby to przenieść koszty na innych odbiorców i wywołać pytania o sprawiedliwość.

Resort wyraził również obawy, że specjalny dostęp do taniej energii elektrycznej zwiększy koszty zakupu energii przez państwową Korea Electric Power Corp. To z kolei może potencjalnie doprowadzić do wyższych taryf dla gospodarstw domowych i innych producentów.

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Dekarbonizacja przemysłu stalowego

Firmy stalowe zabiegają o stabilne i dostępne cenowo dostawy niskoemisyjnej energii elektrycznej, aby przejść na technologie produkcji stali wykorzystujące wodór zamiast węgla. Taka transformacja wymaga znacznych ilości energii elektrycznej, w tym do produkcji wodoru.

Kwestia nabrała większego znaczenia po tym, jak unijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 wszedł w styczniu w fazę ostateczną. Według publikacji w ubiegłym miesiącu ministerstwo wstępnie zdecydowało, że nie wdroży takich umów dla producentów stali, między innymi ze względu na prawdopodobieństwo podobnych żądań ze strony innych energochłonnych sektorów, w tym producentów półprzewodników.

Oświadczenie Lee padło cztery dni po przedstawieniu rządowej strategii Korean Green Transformation, czyli K-GX. Określa ona dekarbonizację przemysłu stalowego i innych sektorów wysokoemisyjnych jako jeden z kierunków zielonej transformacji przemysłowej; POSCO Holdings uczestniczy w sztandarowym projekcie stworzenia ekosystemu niskoemisyjnej produkcji stali.

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