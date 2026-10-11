В США сенаторы обеих партий представили Bipartisan American Affordability and Jobs Act — законопроект, который должен ускорить выдачу разрешений на строительство энергетической инфраструктуры, в частности солнечных электростанций, линий электропередачи, нефте- и газопроводов. Как сообщает Fortune, инициатива объединила часть представителей отрасли ископаемого топлива и сектора возобновляемой энергетики, однако вызвала возражения экологических организаций.

Что предлагает законопроект

Соавторами документа стали республиканцы Майк Ли и Шелли Мур Капито, а также демократы Мартин Хайнрих и Шелдон Уайтхаус. Законопроект предусматривает сокращение сроков согласования энергетических объектов, сужение экологических проверок и ограничение возможностей обжаловать решения за пределами федеральных судов. Также он должен усложнить президентским администрациям отмену ранее выданных разрешений.

Сторонники инициативы связывают ее с резким ростом спроса на электроэнергию, в частности из-за активного строительства дата-центров. По их мнению, более быстрое введение в эксплуатацию новых генерирующих мощностей и магистральных линий может усилить давление на снижение цен на электроэнергию.

Передача электроэнергии и возражения экологов

Одним из главных потенциальных последствий документа может стать более активное развитие крупных систем передачи электроэнергии. Такие линии важны для поставок энергии от ветровых и солнечных электростанций в отдаленных районах в крупные города. Представитель Solar Energy Industries Association Бен Норрис заявил, что ожидаемое увеличение мощностей чистой энергетики и пропускной способности сетей перевешивает компромиссы, заложенные в документе.

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В то же время президент Earthjustice Action Эбигейл Диллен считает, что законопроект слишком ослабляет защиту водных ресурсов, водно-болотных угодий и видов, находящихся под угрозой исчезновения. Sierra Club также заявил о риске ослабления положений законов об экологической экспертизе, охране исчезающих видов и чистой воде.

Позиция энергетического бизнеса

Генеральный директор газодобывающей компании EQT Тоби Райс поддержал технологически нейтральный подход, при котором упрощение процедуры выдачи разрешений будет распространяться на все виды энергетики — природный газ, возобновляемые источники, геотермальные и ядерные проекты. По его словам, законодательные изменения дадут компаниям больше определенности для строительства инфраструктуры.

Голосование по законопроекту, по данным издания, вряд ли начнется до промежуточных выборов в США 3 ноября.

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