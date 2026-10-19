Танзания сообщила об обнаружении природного газа в трех новых скважинах газового блока Mnazi Bay в регионе Мтвара на юге страны. Власти планируют объявить объем открытия во время мероприятия в деревне Мсимбати, запланированного на 26–27 октября, сообщает The Rio Times.

Министр энергетики Джума Хомера 18 октября сообщил, что бурение было успешно завершено. Две скважины являются эксплуатационными на уже действующем месторождении, еще одна — разведочная. Работы проводили государственная Tanzania Petroleum Development Corporation и французский производитель нефти и газа Maurel & Prom.

Мощность месторождения

По оценке правительства, ресурсы природного газа Танзании составляют 57,54 трлн кубических футов, и новые объемы должны быть добавлены к этому показателю. Французская Maurel & Prom, владеющая 60% рабочей доли в лицензии Mnazi Bay, сообщала, что две введенные в эксплуатацию скважины MB-5 и MS-2 во время испытаний показали дебит 47 млн и 50 млн кубических футов газа в сутки соответственно.

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Компания отмечала, что эти скважины повысили потенциал добычи на месторождении почти до 200 млн кубических футов в сутки. В первой половине июля фактическая добыча на Mnazi Bay в среднем составляла около 125 млн кубических футов в сутки. Бурение разведочной скважины Kasa-1X начали в середине июня, однако Maurel & Prom не публиковала его результатов.

Газ для внутреннего рынка

Газ из Mnazi Bay поставляется по государственному газопроводу из Мтвары в Дар-эс-Салам и предназначен для внутреннего потребления, в том числе электростанциями и промышленностью. В первой половине 2026 года средняя цена газа по контракту с TPDC составляла 4,13 доллара США за миллион британских тепловых единиц.

Хомера также заявил, что добыча на соседнем месторождении Ntorya должна начаться в начале 2027 года с объемом около 40 млн кубических футов в сутки. Строительство 35-километрового трубопровода от Ntorya до перерабатывающего завода Madimba, по его словам, выполнено на 70% и должно завершиться в декабре 2026 года.

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