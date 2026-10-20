В Аргентине, в городе Неукен, президент Хавьер Милей заявил, что страна переживает «подземную революцию» благодаря развитию сланцевой формации Вака-Муэрта. Во время открытия выставки Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 он также сообщил о рекордном месячном объёме экспорта, который, по его словам, превысил 10 млрд долларов США.

Как сообщает Buenos Aires Times, Милей связал рост показателей энергетического сектора с изменениями экономических правил, введёнными его администрацией. По его словам, Аргентина приближается к добыче 1 млн баррелей нефти в сутки.

Добыча в Неукене

Президент подчеркнул, что добыча в провинции Неукен превышает 600 тыс. баррелей в сутки. Он назвал энергетику одним из ключевых факторов экономического развития и повышения производительности, сравнив энергию, вырабатываемую нефтью, с человеческим трудом.

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На мероприятии вместе с Милеем присутствовали глава аппарата президента Карина Милей, глава кабинета Диего Сантилли и губернатор провинции Неукен Роландо Фигероа.

Критика ограничений

Милей раскритиковал ценовое регулирование, экспортные ограничения и валютный контроль, которые, по его мнению, сдерживали инвестиции в отрасль. Он также упомянул так называемую внутреннюю цену на нефть и субсидирование энергетических тарифов, которые, по его оценке, искажали экономические сигналы.

По оценке президента, на протяжении десятилетия Вака-Муэрта работала лишь на половину своей мощности из-за сдерживания цен, валютных ограничений и опасений инвесторов. После изменения правил, заявил он, Аргентина начала наращивать экспорт.

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