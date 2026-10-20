W Argentynie, w mieście Neuquén, prezydent Javier Milei oświadczył, że kraj przeżywa „podziemną rewolucję” dzięki rozwojowi formacji łupkowej Vaca Muerta. Podczas otwarcia wystawy Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 poinformował także o rekordowej miesięcznej wartości eksportu, która, jak powiedział, przekroczyła 10 mld dolarów USA.

Jak podaje Buenos Aires Times, Milei powiązał wzrost wskaźników sektora energetycznego ze zmianami zasad gospodarczych wprowadzonymi przez jego administrację. Według niego Argentyna zbliża się do wydobycia 1 mln baryłek ropy dziennie.

Wydobycie w Neuquén

Prezydent podkreślił, że wydobycie w prowincji Neuquén przekracza 600 tys. baryłek dziennie. Nazwał energetykę jednym z kluczowych czynników rozwoju gospodarczego i wzrostu produktywności, porównując energię wytwarzaną przez ropę z ludzką pracą.

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W wydarzeniu wraz z Mileiem uczestniczyli szefowa kancelarii prezydenta Karina Milei, szef gabinetu Diego Santilli oraz gubernator prowincji Neuquén Rolando Figueroa.

Krytyka ograniczeń

Milei skrytykował regulacje cenowe, ograniczenia eksportowe i kontrolę walutową, które, jego zdaniem, powstrzymywały inwestycje w sektorze. Wspomniał także o tak zwanej krajowej cenie ropy oraz subsydiowaniu taryf energetycznych, które, według jego oceny, zniekształcały sygnały ekonomiczne.

Według oceny prezydenta przez dekadę Vaca Muerta działała jedynie z połową swoich możliwości z powodu ograniczania cen, restrykcji walutowych i obaw inwestorów. Po zmianie zasad, jak oświadczył, Argentyna zaczęła zwiększać eksport.

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