W USA ogólny poziom cen konsumpcyjnych wzrósł o 3,7% w ciągu 12 miesięcy do września, podczas gdy benzyna podrożała o 34,2%, a olej opałowy o 74,2%. OilPrice przytacza te dane indeksu cen konsumpcyjnych, opublikowane 14 października, w swoim materiale.

Wpływ kosztów energii

Publikacja wiąże znaczną część wzrostu cen konsumpcyjnych z kosztami energii i niestabilnością światowych rynków ropy i gazu. W materiale zaznaczono, że olej opałowy jest wykorzystywany głównie przez amerykańskie gospodarstwa domowe do ogrzewania mieszkań.

Redaktor Semafor ds. klimatu i energii Tim McDonnell w felietonie, do którego odwołuje się OilPrice, nazwał zmienność cen ropy i gazu stałą słabością gospodarki USA. Jego zdaniem krajowe wydobycie daje państwu większą kontrolę nad równowagą podaży i popytu, ale nie może ochronić konsumentów przed wahaniami na światowym rynku.

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Ceny wyprzedzają płace

Business Insider, cytowany przez OilPrice, zauważył, że w ostatnich miesiącach wzrost cen w USA wyprzedzał wzrost wynagrodzeń. Publikacja zasugerowała również, że Amerykanie raczej nie odczują szybko ulgi w kosztach paliwa.

McDonnell uważa, że zmniejszenie zależności od paliw kopalnych mogłoby osłabić wpływ wydarzeń geopolitycznych na inflację. Jednocześnie przyznał, że przejście na czystą energię również wiąże się z ryzykiem inflacyjnym, ale koszty wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych mogą być bardziej przewidywalne.

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