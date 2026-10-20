Rząd Wielkiej Brytanii ma w środę ogłosić zgodę na zagospodarowanie złoża gazowego Jackdaw na Morzu Północnym. Decyzję w Aberdeen przedstawią ministerka energii Miatta Fahnbulleh oraz kanclerz John Healey po ponad roku dyskusji na temat zgodności projektu ze zobowiązaniami klimatycznymi kraju, informuje The Guardian.

Decyzja w sprawie Jackdaw

Jackdaw jest jednym z największych niezagospodarowanych złóż w basenie Morza Północnego, gdzie wydobycie spada. Jego operatorami są Shell i norweska firma Equinor. Po pełnym uruchomieniu złoże będzie zapewniać 6% wydobycia gazu na Morzu Północnym.

Konserwatywny rząd zatwierdził projekt w 2022 roku, twierdząc, że pomoże on ochronić kraj przed niestabilnością rynku energii wywołaną rosyjską inwazją na Ukrainę. Jednak w ubiegłym roku sąd orzekł, że pozwolenie środowiskowe wydano nieprawidłowo: regulatorzy powinni byli uwzględnić emisje dwutlenku węgla ze spalania ropy i gazu, które będą wydobywane w Jackdaw oraz w innym projekcie — Rosebank.

Shell i Equinor ponownie złożyły wniosek o zatwierdzenie środowiskowe we wrześniu ubiegłego roku. Według gazety Fahnbulleh postanowiła nie blokować projektu, co pozwoli North Sea Transition Authority, regulującemu branżę, wydać zgodę z uwzględnieniem czynników finansowych i logistycznych.

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Krytyka ze strony aktywistów klimatycznych

Rząd planuje wyjaśnić, że środowiskowe zatwierdzenie Jackdaw nie stoi w sprzeczności z przedwyborczą obietnicą Partii Pracy, by nie wydawać nowych licencji na wydobycie na Morzu Północnym, ponieważ nie chodzi o nową licencję.

Tymczasem dyrektorka wykonawcza grupy Uplift, Tessa Khan, oświadczyła, że Jackdaw będzie pokrywać około 2% krajowego zapotrzebowania na gaz przez około dziesięć lat. Jej zdaniem projekt nie zatrzyma ogólnego spadku liczby miejsc pracy w branży, ponieważ obiekt będzie w dużej mierze bezzałogowy i obsługiwany zdalnie.

Według The Guardian Fahnbulleh nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie większego złoża Rosebank. Urzędnicy resortu energii analizują możliwość przeznaczenia wpływów podatkowych z tego projektu na zielone inicjatywy. Decyzja w sprawie Rosebank jest oczekiwana później w tym roku.

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