Правительство Великобритании в среду должно объявить о разрешении на разработку газового месторождения Jackdaw в Северном море. Решение в Абердине представят министр энергетики Миата Фанбулле и канцлер Джон Хили после более чем года обсуждений соответствия проекта климатическим обязательствам страны, сообщает The Guardian.

Решение по Jackdaw

Jackdaw является одним из крупнейших неразрабатываемых месторождений в бассейне Северного моря, где добыча сокращается. Его операторами являются Shell и норвежская компания Equinor. После полного ввода в эксплуатацию месторождение будет обеспечивать 6% добычи газа в Северном море.

Консервативное правительство одобрило проект в 2022 году, заявив, что он поможет защитить страну от нестабильности энергетического рынка, вызванной вторжением России в Украину. Однако в прошлом году суд постановил, что экологическое разрешение было выдано неправильно: регуляторы должны были учесть выбросы углерода от сжигания нефти и газа, которые будут добываться на Jackdaw и другом проекте — Rosebank.

Shell и Equinor повторно подали заявку на экологическое одобрение в сентябре прошлого года. По данным издания, Фанбулле решила не блокировать проект, что позволит Управлению по переходу Северного моря, регулирующему отрасль, выдать разрешение с учетом финансовых и логистических факторов.

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Критика климатических активистов

Правительство планирует объяснить, что экологическое одобрение Jackdaw не противоречит предвыборному обещанию Лейбористской партии не выдавать новые лицензии на добычу в Северном море, поскольку речь не идет о новой лицензии.

В то же время исполнительный директор группы Uplift Тесса Хан заявила, что Jackdaw будет обеспечивать около 2% спроса страны на газ примерно в течение десяти лет. По ее словам, проект не остановит общее сокращение рабочих мест в отрасли, поскольку объект будет в значительной степени безлюдным и управляемым дистанционно.

Окончательного решения по более крупному месторождению Rosebank Фанбулле, по информации The Guardian, еще не приняла. Чиновники энергетического ведомства изучают возможность направить налоговые поступления от этого проекта на зеленые инициативы. Решение по Rosebank ожидается позднее в этом году.

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