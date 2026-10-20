英国计划批准开发北海Jackdaw气田——《卫报》

英国政府预计将于周三宣布批准开发北海Jackdaw天然气田。在就该项目是否符合英国气候承诺讨论了一年多后，能源大臣米娅塔·范布勒和财政大臣约翰·希利将在阿伯丁宣布这一决定，《卫报》报道。

关于Jackdaw的决定

Jackdaw是北海盆地最大的未开发气田之一，该地区的产量正在下降。其运营商为壳牌和挪威公司Equinor。全面投产后，该气田将提供北海天然气产量的6%。

保守党政府于2022年批准了该项目，并表示它将有助于保护英国免受俄罗斯入侵乌克兰引发的能源市场波动影响。然而，法院去年裁定，环保许可发放不当：监管机构本应考虑燃烧将在Jackdaw和另一项目Rosebank开采的石油和天然气所产生的碳排放。

壳牌和Equinor于去年9月重新提交了环境审批申请。据该报报道，范布勒决定不阻止该项目，这将使负责监管行业的北海转型管理局能够在考虑财务和物流因素后发放许可。

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气候活动人士的批评

英国政府计划解释，Jackdaw的环境审批并不违背工党在竞选期间作出的不再发放北海开采新许可证的承诺，因为这并非一项新许可证。

与此同时，Uplift组织执行主任特莎·汗表示，Jackdaw将在大约十年内满足英国约2%的天然气需求。她说，该项目不会阻止行业就业岗位总体减少，因为该设施将主要为无人设施并进行远程运营。

据《卫报》消息，范布勒尚未就规模更大的Rosebank气田作出最终决定。能源部门官员正在研究将该项目的税收收入用于绿色倡议的可能性。预计将在今年晚些时候作出关于Rosebank的决定。

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