Wydobycie gazu w Norwegii spadło we wrześniu o 12,6% — OilPrice

W Norwegii wydobycie gazu ziemnego we wrześniu wyniosło średnio 298,4 mln standardowych metrów sześciennych dziennie, o 12,6% mniej niż w sierpniu. Wstępne dane Norweskiego Dyrektoriatu Morskiego przytacza OilPrice.

Łączne wydobycie węglowodorów w kraju w ciągu miesiąca wyniosło około 3,77 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Było to o 10,4% mniej niż w sierpniu i o 4% mniej od prognozy dyrektoriatu.

Wydobycie gazu poniżej prognozy

W porównaniu z sierpniem dzienne wydobycie gazu zmniejszyło się o 43,2 mln metrów sześciennych, z około 341,6 mln metrów sześciennych. Wrześniowy wynik był także o 6,7% niższy od prognozy Norweskiego Dyrektoriatu Morskiego, który oczekiwał 319,9 mln metrów sześciennych dziennie.

Sprzedaż gazu we wrześniu wyniosła około 9 mld metrów sześciennych wobec 10,6 mld metrów sześciennych miesiąc wcześniej. Jednocześnie wydobycie gazu było o 5,1% wyższe niż we wrześniu 2025 roku.

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Spadek zbiegł się z końcowym etapem corocznego sezonu prac konserwacyjnych infrastruktury morskiej. Pod koniec sierpnia operator gazociągów Gassco ostrzegał, że planowane prace mogą tymczasowo zmniejszyć zdolności eksportowe o około 20%. Według danych transparentności Gassco oczekiwane łączne ograniczenie zdolności na polach gazowych i w zakładach przetwórczych mogło sięgnąć około 71 mln metrów sześciennych dziennie.

Spadło także wydobycie ropy

Wydobycie ropy naftowej we wrześniu wyniosło średnio 1,73 mln baryłek dziennie. Było to o 145 tys. baryłek, czyli o 7,7%, mniej niż w sierpniu oraz o 8,4% mniej w ujęciu rocznym. Jednocześnie wskaźnik był o 0,7% wyższy od miesięcznej prognozy dyrektoriatu.

Łączne wydobycie ciekłych węglowodorów, w tym ropy, kondensatu gazowego i ciekłych węglowodorów, spadło o 168 tys. baryłek dziennie, do około 1,9 mln baryłek. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku łączne wydobycie węglowodorów w Norwegii osiągnęło około 181,7 mln metrów sześciennych ekwiwalentu ropy naftowej, o 2,9% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku.

1 października Gassco poinformowało o zakończeniu głównych planowanych prac remontowych. Jednocześnie na eksploatowanym przez Shell polu Ormen Lange trwał przedłużony przestój, który zgodnie z oczekiwaniami będzie zmniejszać dostawy gazu o około 7,9 mln metrów sześciennych dziennie do 1 lutego 2027 roku.

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