Unia Europejska potwierdziła swój sprzeciw wobec zagospodarowywania nowych złóż ropy naftowej i gazu w Arktyce. Nowa strategia arktyczna Komisji Europejskiej przewiduje pozostawienie zasobów ropy, węgla i gazu w ziemi, w tym w regionie arktycznym, a także sprzeciw wobec projektów węglowodorowych, które mogą zagrażać ekosystemowi Arktyki.

Odejście od międzynarodowego zakazu

Jednocześnie, jak informuje OilPrice, Bruksela wyłączyła ze strategii zobowiązanie z 2021 roku do dążenia do międzynarodowego prawnego zakazu nowych odwiertów w Arktyce oraz do rezygnacji z zakupu węglowodorów wydobytych w ramach takich projektów. Przedstawiciel UE przyznał, że trudniej stało się przekonać inne kraje do współpracy w tej kwestii.

Decyzja zapada w warunkach napiętej sytuacji na europejskim rynku energii. Na dzień 14 października unijne magazyny gazu były wypełnione w 74%, podczas gdy średnia z pięciu lat wynosiła około 86%. W ubiegłym tygodniu cena gazu w holenderskim hubie TTF osiągnęła 86,03 euro za megawatogodzinę — niemal najwyższy poziom od grudnia 2022 roku.

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Stanowisko Norwegii i rynek gazu

Dostawy skroplonego gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu, według danych publikacji, pozostają o około 80% niższe niż rok wcześniej z powodu zakłóceń w transporcie przez Cieśninę Ormuz. Europa wydała już w tym roku dodatkowo około 100 mld euro na ropę i gaz, według szacunków OilPrice.

Norwegia, największy dostawca gazu do Europy, wezwała Komisję Europejską do ponownego rozważenia podejścia do odwiertów w Arktyce. Kraj oczekuje, że wydobycie gazu będzie spadać w latach 30. XXI wieku, jeśli firmy, w tym Equinor, nie odkryją nowych złóż poza istniejącymi dojrzałymi aktywami. Jednocześnie nowe projekty arktyczne nie są w stanie rozwiązać problemu dostaw w najbliższą zimę, ponieważ poszukiwania, zagospodarowanie i budowa infrastruktury wymagają lat.

Komisarz UE ds. energii Dan Jørgensen zaproponował również odroczenie wprowadzenia wymogów dotyczących emisji metanu dla importowanych nośników energii, aby zmniejszyć presję na rynek. Jednak stanowisko UE w sprawie nowego zagospodarowywania arktycznych zasobów ropy i gazu nie zmieniło się, według informacji OilPrice.

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