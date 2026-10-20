ЕС подтвердил несогласие с новой добычей в Арктике — OilPrice

Европейский Союз подтвердил свое несогласие с разработкой новых месторождений нефти и газа в Арктике. Новая арктическая стратегия Еврокомиссии предусматривает сохранение запасов нефти, угля и газа в недрах, в том числе в арктическом регионе, а также противодействие углеводородным проектам, которые могут угрожать экосистеме Арктики.

Отказ от международного запрета

В то же время, как сообщает OilPrice, Брюссель исключил из стратегии обязательство 2021 года добиваться международного юридического запрета на новое бурение в Арктике и отказываться от закупок углеводородов, добытых в рамках таких проектов. Представитель ЕС признал, что убедить другие страны сотрудничать по этому вопросу стало сложнее.

Решение принимается на фоне напряженной ситуации на европейском энергетическом рынке. По состоянию на 14 октября газовые хранилища ЕС были заполнены на 74%, тогда как средний показатель за пять лет составлял примерно 86%. На прошлой неделе стоимость газа на нидерландском хабе TTF достигла 86,03 евро за мегаватт-час — почти самого высокого уровня с декабря 2022 года.

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Позиция Норвегии и газовый рынок

Поставки сжиженного природного газа с Ближнего Востока, по данным издания, остаются примерно на 80% ниже, чем годом ранее, из-за перебоев с перевозками через Ормузский пролив. Европа уже потратила в этом году дополнительно около 100 млрд евро на нефть и газ, по оценке OilPrice.

Норвегия, крупнейший поставщик газа в Европу, призвала Еврокомиссию пересмотреть подход к бурению в Арктике. В стране ожидают, что добыча газа будет сокращаться в 2030-х годах, если компании, в частности Equinor, не откроют новых месторождений за пределами имеющихся зрелых активов. В то же время новые арктические проекты не способны решить проблему поставок ближайшей зимой, поскольку разведка, разработка и строительство инфраструктуры требуют лет.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также предложил отложить введение требований по выбросам метана для импортируемых энергоносителей, чтобы ослабить давление на рынок. Однако позиция ЕС относительно новой разработки арктических нефтегазовых ресурсов, по информации OilPrice, не изменилась.

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