欧盟确认反对在北极开展新的油气开采 — OilPrice

欧盟确认反对在北极开发新的石油和天然气田。欧盟委员会的新北极战略规定，将石油、煤炭和天然气储量留在地下，其中包括北极地区的储量，并反对可能威胁北极生态系统的碳氢化合物项目。

放弃推动国际禁令

与此同时，正如OilPrice报道，布鲁塞尔在该战略中删除了2021年作出的承诺，即寻求对北极新钻探实施具有法律约束力的国际禁令，并停止采购在此类项目中开采的碳氢化合物。一名欧盟代表承认，说服其他国家在这一问题上开展合作已变得更加困难。

这一决定是在欧洲能源市场局势紧张的背景下作出的。截至10月14日，欧盟天然气储气设施的储气率为74%，而五年平均水平约为86%。上周，荷兰TTF枢纽的天然气价格达到每兆瓦时86.03欧元，接近2022年12月以来的最高水平。

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挪威的立场与天然气市场

据该媒体数据，来自中东的液化天然气供应仍比一年前低约80%，原因是经由霍尔木兹海峡的运输中断。据OilPrice估计，欧洲今年已在石油和天然气上额外支出约1000亿欧元。

欧洲最大的天然气供应国挪威呼吁欧盟委员会重新审视其对北极钻探的做法。该国预计，如果包括Equinor在内的企业未能在现有成熟资产之外发现新油气田，天然气产量将在2030年代下降。与此同时，新的北极项目无法解决即将到来的冬季供应问题，因为勘探、开发和基础设施建设需要多年时间。

欧盟能源事务委员丹·约根森还提议推迟对进口能源产品实施甲烷排放要求，以缓解市场压力。然而，据OilPrice消息，欧盟对开发新的北极油气资源的立场没有改变。

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