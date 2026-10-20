W Federacji Rosyjskiej, państwie-agresorze, morski eksport ropy naftowej spadł w ciągu tygodnia o 390 tys. baryłek dziennie, do 3,13 mln baryłek dziennie. To najniższy poziom od marca, informuje OilPrice, powołując się na dane Bloomberga dotyczące śledzenia tankowców.

W ciągu czterech tygodni do 18 października średni wolumen wysyłek wyniósł 3,59 mln baryłek dziennie, o 110 tys. baryłek mniej niż w poprzednim czterotygodniowym okresie. W ciągu tygodnia na 31 tankowców załadowano 21,91 mln baryłek ropy, podczas gdy tydzień wcześniej na 34 statki załadowano 24,63 mln baryłek.

Wstrzymanie wysyłek w Primorsku

Dostawy z bałtyckiego portu Primorsk zostały wstrzymane na około trzy dni, według publikacji. Zdjęcia satelitarne rejestrowały puste nabrzeża, a dane dotyczące śledzenia tankowców nie wykazywały przybycia ani wyjścia statków. OilPrice zaznacza, że przyczyną mogły być prace techniczne w porcie lub na rurociągu, który go zaopatruje. Pod koniec tygodnia wysyłki wznowiono.

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Wydobycie ropy w Rosji również spada. Według szacunków źródeł wtórnych OPEC we wrześniu wyniosło ono 8,64 mln baryłek dziennie — był to najniższy poziom od połowy 2020 roku i dziesiąty z rzędu miesiąc spadków. Ponadto dekret z 28 września ograniczył publiczne ujawnianie danych dotyczących produkcji produktów naftowych, kontraktów eksportowych, tras dostaw i współrzędnych tankowców.

Spadek dochodów i dostaw do Azji

Wartość tygodniowego morskiego eksportu rosyjskiej ropy zmniejszyła się o około 380 mln dolarów, do 2,33 mld dolarów. To najniższy poziom od sześciu tygodni. Chiny i Indie pozostają największymi nabywcami rosyjskiej ropy, jednak średni wolumen dostaw do azjatyckich odbiorców w ciągu czterech tygodni zmniejszył się z 3,54 mln do 3,43 mln baryłek dziennie.

We wrześniu Rosja rozpoczęła również komercyjny eksport z arktycznego projektu Vostok firmy Rosneft: na trzy tankowce klasy lodowej załadowano około 250 tys. ton metrycznych ropy. Początkowy wolumen eksportu w tym roku jest oczekiwany na poziomie 150 tys. baryłek dziennie, znacznie poniżej początkowego celu projektu wynoszącego 2 mln baryłek dziennie.

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