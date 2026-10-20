В Российской Федерации — государстве-агрессоре — морской экспорт сырой нефти за неделю снизился на 390 тыс. баррелей в сутки, до 3,13 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с марта, сообщает OilPrice со ссылкой на данные Bloomberg по отслеживанию танкеров.

За четыре недели до 18 октября средний объем отгрузок составил 3,59 млн баррелей в сутки, что на 110 тыс. баррелей меньше, чем в предыдущем четырехнедельном периоде. За неделю на 31 танкер загрузили 21,91 млн баррелей нефти, тогда как неделей ранее на 34 судна загрузили 24,63 млн баррелей.

Остановка отгрузок в Приморске

Поставки из балтийского порта Приморск, по данным издания, приостанавливались примерно на три дня. Спутниковые снимки фиксировали пустые причалы, а данные отслеживания танкеров не показывали прибытия или выхода судов. OilPrice отмечает, что причиной могли быть технические работы в порту или на трубопроводе, который его обеспечивает. В конце недели отгрузки возобновились.

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Добыча нефти в России также сокращается. По оценкам вторичных источников ОПЕК, в сентябре она составила 8,64 млн баррелей в сутки — самый низкий уровень с середины 2020 года и десятый месяц подряд со снижением. Кроме того, указ от 28 сентября ограничил публичное раскрытие данных о производстве нефтепродуктов, экспортных контрактах, маршрутах поставок и координатах танкеров.

Снижение доходов и поставок в Азию

Стоимость недельного морского экспорта российской нефти сократилась примерно на 380 млн долларов — до 2,33 млрд долларов. Это самый низкий показатель за шесть недель. Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской нефти, однако средний объем поставок азиатским покупателям за четыре недели уменьшился с 3,54 млн до 3,43 млн баррелей в сутки.

Россия в сентябре также начала коммерческий экспорт с арктического проекта Vostok компании Rosneft: на три танкера ледового класса загрузили примерно 250 тыс. метрических тонн нефти. Начальный объем экспорта в этом году ожидается на уровне 150 тыс. баррелей в сутки, что значительно ниже первоначальной цели проекта в 2 млн баррелей в сутки.

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