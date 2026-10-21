Правительство Бангладеш представило новую энергетическую дорожную карту, предусматривающую добавление 12 940 МВт генерирующих мощностей за счет новых солнечных и угольных проектов. План также включает модернизацию распределительных электросетей и бурение 300 новых скважин для укрепления внутреннего газоснабжения. Дорожную карту обнародовали на фоне острого дефицита электроэнергии, который затрагивает, в частности, швейную промышленность страны.

Дефицит электроэнергии и импорт топлива

Как сообщает TIME, дефицит электроэнергии в Бангладеш превысил 3 000 МВт. Власти ввели масштабные ограничения для потребителей, освободив от них критически важные службы, в том числе больницы и аптеки. В сельской местности перебои с электричеством местами длятся до 16 часов в сутки.

По данным издания, страна получает с Ближнего Востока почти половину необходимой энергии. В июле—августе импорт сжиженного природного газа упал на 83% из-за перебоев вблизи заблокированного Ормузского пролива и пожара, который временно вывел из строя один из двух плавучих терминалов регазификации.

С начала полномасштабного вторжения России — государства-агрессора — в Украину цены на промышленный газ в Бангладеш, по данным TIME, выросли на 150%, а на дизельное топливо — примерно на 70%. После начала войны в Иране спотовая стоимость LNG почти утроилась.

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Влияние на швейную отрасль

Швейная промышленность является крупнейшим источником формальной занятости в Бангладеш: непосредственно в ней работают около 4 млн человек. В прошлом году отрасль обеспечила 38,7 млрд долларов, или более 80% экспортных доходов страны.

На фабрике Ha-Meem Group в Ашулии, к северу от Дакки, перебои с поставками газа вынуждают автоматически запускать дизельные генераторы. Компания производит 9,3 млн единиц одежды ежемесячно для Gap, American Eagle и JCPenney. Ее ежедневные расходы на энергию выросли примерно с 200 тыс. долларов до 300 тыс. долларов.

Ha-Meem установила на крышах предприятий солнечные панели общей мощностью 29,2 МВт, однако, по оценке представителя компании, они помогают лишь около четырех часов в день. За три года до июня с рынка ушли более 400 небольших фабрик, а производители опасаются, что из-за роста расходов и перебоев с поставками заказы могут перейти к конкурентам во Вьетнаме, Камбодже или Пакистане.

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