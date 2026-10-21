Rząd Bangladeszu przedstawił nową mapę drogową dla energetyki, która zakłada dodanie 12 940 MW mocy wytwórczych dzięki nowym projektom słonecznym i węglowym. Plan obejmuje także modernizację sieci dystrybucji energii elektrycznej oraz odwiert 300 nowych studni w celu wzmocnienia krajowych dostaw gazu. Mapę drogową opublikowano w obliczu ostrego niedoboru energii elektrycznej, który wpływa między innymi na krajowy przemysł odzieżowy.

Niedobór energii elektrycznej i import paliw

Jak informuje TIME, niedobór energii elektrycznej w Bangladeszu przekroczył 3 000 MW. Władze wprowadziły szeroko zakrojone ograniczenia dla odbiorców, zwalniając z nich kluczowe usługi, w tym szpitale i apteki. Na obszarach wiejskich przerwy w dostawach prądu trwają miejscami do 16 godzin na dobę.

Według publikacji kraj pozyskuje z Bliskiego Wschodu niemal połowę potrzebnej energii. W lipcu–sierpniu import skroplonego gazu ziemnego spadł o 83% z powodu zakłóceń w pobliżu zablokowanej Cieśniny Ormuz oraz pożaru, który tymczasowo unieruchomił jeden z dwóch pływających terminali regazyfikacyjnych.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji — państwa-agresora — na Ukrainę ceny gazu przemysłowego w Bangladeszu wzrosły, według TIME, o 150%, a oleju napędowego o około 70%. Po rozpoczęciu wojny w Iranie cena spot LNG niemal się potroiła.

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Wpływ na branżę odzieżową

Przemysł odzieżowy jest największym źródłem formalnego zatrudnienia w Bangladeszu: bezpośrednio pracuje w nim około 4 mln osób. W ubiegłym roku sektor przyniósł 38,7 mld dolarów, czyli ponad 80% wpływów eksportowych kraju.

W fabryce Ha-Meem Group w Ashulii, na północ od Dhaki, przerwy w dostawach gazu zmuszają do automatycznego uruchamiania generatorów dieslowskich. Firma produkuje miesięcznie 9,3 mln sztuk odzieży dla Gap, American Eagle i JCPenney. Jej dzienne wydatki na energię wzrosły z około 200 tys. dolarów do 300 tys. dolarów.

Ha-Meem zainstalowała na dachach zakładów panele słoneczne o łącznej mocy 29,2 MW, jednak według szacunków przedstawiciela firmy pomagają one jedynie przez około cztery godziny dziennie. W ciągu trzech lat do czerwca z rynku zniknęło ponad 400 mniejszych fabryk, a producenci obawiają się, że z powodu rosnących kosztów i zakłóceń dostaw zamówienia mogą przejść do konkurentów w Wietnamie, Kambodży lub Pakistanie.

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