孟加拉国政府公布了一份新的能源路线图，计划通过新的太阳能和燃煤项目新增12940兆瓦发电能力。该计划还包括升级配电网络，以及钻探300口新井以加强国内天然气供应。这份路线图是在严重电力短缺的背景下发布的，该短缺尤其影响了该国的成衣行业。

电力短缺与燃料进口

据《时代》报道，孟加拉国的电力缺口已超过3000兆瓦。当局对消费者实施了大规模限制，但医院和药店等关键服务不受限制。在农村地区，停电有时每天长达16小时。

该刊称，孟加拉国近一半所需能源来自中东。7月至8月，受被封锁的霍尔木兹海峡附近发生供应中断以及一场火灾影响，该国液化天然气进口量下降了83%；这场火灾导致两座浮式再气化终端中的一座暂时停运。

据《时代》报道，自俄罗斯这一侵略国对乌克兰发动全面入侵以来，孟加拉国工业用天然气价格上涨了150%，柴油价格上涨约70%。伊朗战争开始后，LNG现货价格几乎上涨了两倍。

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对成衣行业的影响

成衣业是孟加拉国最大的正式就业来源，直接雇用约400万人。去年，该行业创造了387亿美元收入，占该国出口收入的80%以上。

在达卡以北阿舒利亚的Ha-Meem Group工厂，天然气供应中断会迫使柴油发电机自动启动。该公司每月为Gap、American Eagle和JCPenney生产930万件服装。其每日能源开支已从约20万美元增至30万美元。

Ha-Meem已在企业屋顶安装总装机容量为29.2兆瓦的太阳能电池板，但据该公司代表估计，这些设备每天只能提供约四小时的帮助。截至6月的三年间，400多家较小工厂退出市场；制造商担心，由于成本上升和供应中断，订单可能转向越南、柬埔寨或巴基斯坦的竞争对手。

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