Во вторник цена нефти Brent снизилась примерно на 3% — до $106 за баррель, после того как в течение торговой сессии приближалась к $112. По состоянию на 14:40 по Гринвичу международный эталон торговался по $106,18 за баррель, что на $3,37, или 3,07%, ниже предыдущего закрытия, сообщает Anadolu Agency.

Цена отошла от дневного максимума

После разворота котировки Brent оказались почти на $6 ниже внутридневного максимума. Несмотря на падение во вторник, за последний месяц нефть этого сорта подорожала примерно на 6,8%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — почти на 75%.

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Рынок следил за сообщениями о дипломатии

Участники рынка также отслеживали сообщения о дипломатических усилиях с участием США и Ирана. Согласно сообщениям со ссылкой на осведомленные источники, Катар и Пакистан якобы предложили компромиссный план, который, как утверждается, получил предварительное одобрение Вашингтона и Тегерана.

Согласно этим сообщениям, предложение предусматривало конфиденциальные инспекции ядерных объектов Ирана Международным агентством по атомной энергии. Независимо проверить эти данные не удалось.

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