Нафта Brent подешевшала на 3% після наближення до $112 — Anadolu Agency

У вівторок ціна нафти Brent знизилася приблизно на 3% — до $106 за барель, після того як упродовж торгової сесії наближалася до $112. Станом на 14:40 за Гринвічем міжнародний еталон торгувався по $106,18 за барель, що на $3,37, або 3,07%, нижче за попереднє закриття, повідомляє Anadolu Agency.

Ціна відійшла від денного максимуму

Після розвороту котирування Brent опинилися майже на $6 нижче від внутрішньоденного максимуму. Попри падіння у вівторок, за останній місяць нафта цього сорту подорожчала приблизно на 6,8%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року — майже на 75%.

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Ринок стежив за повідомленнями про дипломатію

Учасники ринку також відстежували повідомлення про дипломатичні зусилля за участю США та Ірану. За повідомленнями з посиланням на поінформовані джерела, Катар і Пакистан нібито запропонували компромісний план, який начебто отримав попереднє схвалення Вашингтона й Тегерана.

За цими повідомленнями, пропозиція передбачала конфіденційні інспекції ядерних об’єктів Ірану Міжнародним агентством з атомної енергії. Незалежно перевірити ці дані не вдалося.

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