We wtorek cena ropy Brent spadła o około 3% — do 106 dolarów za baryłkę — po tym, jak w trakcie sesji handlowej zbliżała się do 112 dolarów. Według stanu na 14:40 czasu GMT międzynarodowy benchmark był notowany po 106,18 dolara za baryłkę, czyli o 3,37 dolara, lub 3,07%, poniżej poprzedniego zamknięcia, informuje Anadolu Agency.

Cena oddaliła się od dziennego maksimum

Po odwróceniu trendu notowania Brent znalazły się niemal 6 dolarów poniżej maksimum wewnątrzdziennego. Pomimo wtorkowego spadku ropa tego gatunku zdrożała w ciągu ostatniego miesiąca o około 6,8%, a w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku — o niemal 75%.

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Rynek śledził doniesienia o dyplomacji

Uczestnicy rynku śledzili również doniesienia o wysiłkach dyplomatycznych z udziałem USA i Iranu. Według informacji powołujących się na poinformowane źródła Katar i Pakistan miały rzekomo zaproponować kompromisowy plan, który podobno uzyskał wstępną aprobatę Waszyngtonu i Teheranu.

Według tych doniesień propozycja przewidywała poufne inspekcje irańskich obiektów jądrowych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Nie udało się niezależnie zweryfikować tych informacji.

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