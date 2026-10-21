В США общий уровень потребительских цен за 12 месяцев до сентября вырос на 3,7%, тогда как бензин подорожал на 34,2%, а топочный мазут — на 74,2%. OilPrice приводит эти данные индекса потребительских цен, опубликованные 14 октября, в своем материале.

Влияние затрат на энергию

Издание связывает значительную часть роста потребительских цен с затратами на энергию и нестабильностью мировых рынков нефти и газа. В материале отмечается, что топочный мазут преимущественно используется американскими домохозяйствами для отопления жилья.

Редактор Semafor по вопросам климата и энергетики Тим Макдоннелл в колонке, на которую ссылается OilPrice, назвал волатильность цен на нефть и газ постоянной уязвимостью экономики США. По его мнению, внутреннее производство дает стране больше контроля над балансом спроса и предложения, однако не может защитить потребителей от колебаний мирового рынка.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Цены опережают зарплаты

Business Insider, который цитирует OilPrice, отметил, что в последние месяцы рост цен в США опережал повышение зарплат. Издание также предположило, что американцы вряд ли быстро почувствуют облегчение расходов на топливо.

Макдоннелл считает, что сокращение зависимости от ископаемого топлива могло бы ослабить влияние геополитических событий на инфляцию. В то же время он признал, что переход к чистой энергетике также несет инфляционные риски, однако цены на производство энергии из альтернативных источников могут быть более предсказуемыми.

Читай нас в