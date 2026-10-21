美国汽油一年涨价34.2%，通胀率为3.7%——OilPrice

截至9月的12个月内，美国总体消费者价格水平上涨3.7%，而汽油价格上涨34.2%，取暖燃料价格上涨74.2%。OilPrice在其报道中援引了10月14日公布的这些消费者价格指数数据。

能源成本的影响

该媒体将消费者价格上涨的很大一部分归因于能源成本以及全球石油和天然气市场的波动。文章指出，取暖燃料主要由美国家庭用于住宅供暖。

OilPrice援引的专栏中，Semafor气候与能源编辑蒂姆·麦克唐奈尔称，油气价格波动是美国经济持续存在的脆弱点。他认为，国内生产使该国能对供需平衡拥有更多控制力，但无法使消费者免受全球市场波动的影响。

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价格涨幅超过工资涨幅

OilPrice引用的Business Insider指出，近几个月美国价格上涨速度超过了工资增长。该媒体还表示，美国人不太可能很快感受到燃料支出的缓解。

麦克唐奈尔认为，减少对化石燃料的依赖可能削弱地缘政治事件对通胀的影响。同时，他承认向清洁能源转型也存在通胀风险，但利用替代能源生产能源的价格可能更具可预测性。

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