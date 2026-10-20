俄罗斯海运石油出口降至3月以来最低水平——OilPrice

在作为侵略国的俄罗斯联邦，海运原油出口在一周内减少了39万桶/日，降至313万桶/日。这是自3月以来的最低水平，OilPrice报道，并援引了彭博社的油轮追踪数据。

截至10月18日的四周内，平均装运量为359万桶/日，比此前四周期间少11万桶。该周共有2191万桶石油装载到31艘油轮上，而一周前则有2463万桶装载到34艘船只上。

普里莫尔斯克的装运暂停

据该刊物报道，来自波罗的海港口普里莫尔斯克的供应曾暂停约三天。卫星图像显示泊位空置，油轮追踪数据也未显示船只抵港或离港。OilPrice指出，原因可能是港口或为其供油的管道进行技术作业。到该周末，装运已恢复。

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俄罗斯的石油产量也在下降。根据欧佩克二手来源的估计，9月产量为864万桶/日，是自2020年年中以来的最低水平，也是连续第十个月下降。此外，9月28日的一项法令限制公开披露石油产品生产、出口合同、供应路线和油轮坐标的数据。

收入及对亚洲供应减少

俄罗斯每周海运石油出口的价值减少约3.8亿美元，降至23.3亿美元。这是六周以来的最低水平。中国和印度仍是俄罗斯石油的最大买家，但四周内对亚洲买家的平均供应量从354万桶/日降至343万桶/日。

俄罗斯9月还开始从俄罗斯石油公司Rosneft的北极Vostok项目进行商业出口：约25万公吨石油被装载到三艘冰级油轮上。今年初始出口量预计为15万桶/日，远低于该项目最初设定的200万桶/日目标。

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