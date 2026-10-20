Російський морський експорт нафти впав до мінімуму з березня — OilPrice

У Російській Федерації — державі-агресорі — морський експорт сирої нафти за тиждень знизився на 390 тис. барелів на добу, до 3,13 млн барелів на добу. Це найнижчий показник із березня, повідомляє OilPrice із посиланням на дані Bloomberg щодо відстеження танкерів.

За чотири тижні до 18 жовтня середній обсяг відвантажень становив 3,59 млн барелів на добу, що на 110 тис. барелів менше, ніж у попередньому чотиритижневому періоді. За тиждень на 31 танкер завантажили 21,91 млн барелів нафти, тоді як тижнем раніше на 34 судна завантажили 24,63 млн барелів.

Зупинка відвантажень у Приморську

Постачання з балтійського порту Приморськ, за даними видання, зупинялися приблизно на три дні. Супутникові знімки фіксували порожні причали, а дані відстеження танкерів не показували прибуття чи виходу суден. OilPrice зазначає, що причиною могли бути технічні роботи в порту або на трубопроводі, який його забезпечує. Наприкінці тижня відвантаження відновилися.

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Видобуток нафти в Росії також зменшується. За оцінками вторинних джерел ОПЕК, у вересні він становив 8,64 млн барелів на добу — найнижчий рівень від середини 2020 року та десятий місяць поспіль зі спадом. Крім того, указ від 28 вересня обмежив публічне розкриття даних про виробництво нафтопродуктів, експортні контракти, маршрути постачань і координати танкерів.

Зменшення доходів і постачань до Азії

Вартість тижневого морського експорту російської нафти скоротилася приблизно на 380 млн доларів — до 2,33 млрд доларів. Це найнижчий показник за шість тижнів. Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти, однак середній обсяг постачань азійським покупцям за чотири тижні зменшився з 3,54 млн до 3,43 млн барелів на добу.

Росія у вересні також почала комерційний експорт із арктичного проєкту Vostok компанії Rosneft: на три танкери льодового класу завантажили приблизно 250 тис. метричних тонн нафти. Початковий обсяг експорту цього року очікують на рівні 150 тис. барелів на добу, що значно нижче від початкової цілі проєкту в 2 млн барелів на добу.

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