墨西哥国有联邦电力委员会可能批准至多60个可再生能源项目，其中大多数将为太阳能发电站。据OilPrice援引的未具名彭博社消息人士称，这些项目可能新增8.2吉瓦发电能力，投资额可能达到125亿美元。

2030年前的计划

正如OilPrice报道，一名彭博社消息人士警告称，最终获批的项目可能少于60个。

这些项目旨在帮助落实墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆的计划，即到2030年前建设约32吉瓦新增发电能力。此前预计，太阳能和风能发电将提供约70%的新增能力。同时，彭博社报道称，可再生能源在计划新增装机容量中的占比目前约为30%。

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太阳能和风能项目

本月早些时候，墨西哥能源部公布了42个太阳能项目，总装机容量为6.86吉瓦，以及13个风能项目，装机容量略高于4吉瓦。据PV Magazine报道，联邦电力委员会参与了其中约70%的项目。

另有4.44吉瓦太阳能和2.16吉瓦风能装机容量等待分配。能源部长卢斯·埃琳娜·冈萨雷斯还表示，私营企业准备向20个总装机容量为3.32吉瓦的项目投资47.5亿美元。

这家国有公司必须生产全国至少54%的全部电力，其余46%可由私营发电商提供。文章还指出，发展太阳能和风能发电可能需要额外支出，用于建设输电线路以向用电中心输送电力。

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