В Мексике государственная Федеральная комиссия по электроэнергетике может одобрить до 60 проектов в сфере возобновляемой энергетики, большинство из которых составят солнечные электростанции. По данным неназванных источников Bloomberg, на которые ссылается OilPrice, они могут добавить 8,2 ГВт новых генерирующих мощностей, а объем инвестиций может достичь 12,5 млрд долларов.

Планы до 2030 года

Как сообщает OilPrice, один из источников Bloomberg предупредил, что окончательно одобренных инициатив может быть менее 60.

Проекты должны способствовать выполнению плана президента Мексики Клаудии Шейнбаум по созданию примерно 32 ГВт новых генерирующих мощностей к 2030 году. Ранее ожидалось, что около 70% такого прироста обеспечат солнечная и ветровая генерация. В то же время Bloomberg сообщил, что доля возобновляемых источников в запланированном приросте мощностей теперь составляет около 30%.

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Солнечные и ветровые проекты

Ранее в этом месяце Министерство энергетики Мексики сообщило о 42 солнечных проектах общей мощностью 6,86 ГВт и 13 ветровых проектах мощностью чуть более 4 ГВт. По данным PV Magazine, Федеральная комиссия по электроэнергетике участвует примерно в 70% этих проектов.

Еще 4,44 ГВт солнечных и 2,16 ГВт ветровых мощностей ожидают распределения. Министр энергетики Лус Елена Гонсалес также заявляла, что частные компании готовы инвестировать 4,75 млрд долларов в 20 проектов совокупной мощностью 3,32 ГВт.

Государственная компания должна производить не менее 54% всей электроэнергии страны, тогда как остальные 46% доступны частным генераторам. В материале также отмечается, что развитие солнечной и ветровой генерации может потребовать дополнительных расходов на линии электропередачи для поставок электроэнергии в центры потребления.

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