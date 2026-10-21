Państwowa Federalna Komisja Energii Elektrycznej w Meksyku może zatwierdzić do 60 projektów w dziedzinie energii odnawialnej, z których większość będzie stanowić elektrownie słoneczne. Według nienazwanych źródeł Bloomberga, na które powołuje się OilPrice, mogą one dodać 8,2 GW nowych mocy wytwórczych, a wartość inwestycji może sięgnąć 12,5 mld dolarów.

Plany do 2030 roku

Jak informuje OilPrice, jedno ze źródeł Bloomberga zastrzegło, że ostatecznie zatwierdzonych inicjatyw może być mniej niż 60.

Projekty mają pomóc w realizacji planu prezydent Meksyku Claudii Sheinbaum dotyczącego stworzenia około 32 GW nowych mocy wytwórczych do 2030 roku. Wcześniej oczekiwano, że około 70% tego przyrostu zapewni energetyka słoneczna i wiatrowa. Jednocześnie Bloomberg poinformował, że udział źródeł odnawialnych w planowanym przyroście mocy wynosi obecnie około 30%.

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Projekty słoneczne i wiatrowe

Wcześniej w tym miesiącu meksykańskie Ministerstwo Energii poinformowało o 42 projektach słonecznych o łącznej mocy 6,86 GW oraz 13 projektach wiatrowych o mocy nieco ponad 4 GW. Według PV Magazine Federalna Komisja Energii Elektrycznej uczestniczy w około 70% tych projektów.

Kolejne 4,44 GW mocy słonecznej i 2,16 GW mocy wiatrowej oczekuje na przydział. Minister energetyki Luz Elena González oświadczyła również, że prywatne firmy są gotowe zainwestować 4,75 mld dolarów w 20 projektów o łącznej mocy 3,32 GW.

Państwowa spółka ma wytwarzać co najmniej 54% całej energii elektrycznej w kraju, podczas gdy pozostałe 46% jest dostępne dla prywatnych producentów. W materiale wskazano również, że rozwój energetyki słonecznej i wiatrowej może wymagać dodatkowych wydatków na linie przesyłowe, aby dostarczać energię elektryczną do centrów zużycia.

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