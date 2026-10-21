Цены на нефть в среду выросли на фоне обеспокоенности возможными перебоями с поставками с Ближнего Востока, в частности из-за угроз нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и рисков судоходства в Красном море. Фьючерсы на Brent по состоянию на 00:22 по Гринвичу прибавили 85 центов, или 0,78%, до 109,64 доллара за баррель. Американская нефть WTI выросла на 76 центов, или 0,78%, до 98,58 доллара за баррель, сообщает Channel NewsAsia.

Риски для морских перевозок

По данным иранских СМИ, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявили, что супертанкер загорелся после столкновения с морской миной к югу от Ормузского пролива. Они утверждали, что судно нарушило иранские правила.

Судовой трекер Kpler в понедельник сообщил как минимум о 18 атаках на суда за две недели. Аналитики LSEG отметили, что атаки на танкеры распространились за пределы Ормузского пролива. По их оценке, Иран атаковал суда даже в районе Оманского залива, что создает угрозу для отгрузок нефти за пределами Арабского залива, а также для перевалок между судами.

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Атаки и колебания котировок

Йеменские хуситы в понедельник взяли на себя ответственность за атаки на объект Saudi Aramco в Янбу, нефтяное месторождение Шайба, а также аэропорты Эр-Рияда и Абхи. Число погибших в результате атаки хуситов на правительственные силы Йемена в тот же день выросло до 73 человек на фоне усиления боевых действий.

Накануне котировки снижались после того, как президент Ирана обсудил посреднические усилия на встрече с начальником штаба армии Пакистана в Тегеране. Во вторник Brent завершила торги падением на 76 центов, или 0,69%, до 108,79 доллара за баррель, хотя ранее достигала пятимесячного максимума в 111,99 доллара. Ноябрьский контракт WTI, срок действия которого истек во вторник, подешевел на 1,87 доллара, или 1,8%, до 101,79 доллара.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не получил ответа от Саудовской Аравии или йеменских хуситов на предложение помочь организовать мирные переговоры. Между тем, по оценкам восьми аналитиков, опрошенных Reuters, запасы сырой нефти в США за неделю до 16 октября могли сократиться примерно на 800 тысяч баррелей.

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