Ceny ropy wzrosły w środę w związku z obawami o możliwe zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu, w tym zagrożenia dla infrastruktury naftowej Arabii Saudyjskiej i ryzyko dla żeglugi na Morzu Czerwonym. Kontrakty terminowe na ropę Brent o godz. 00:22 GMT wzrosły o 85 centów, czyli 0,78%, do 109,64 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa WTI zdrożała o 76 centów, czyli 0,78%, do 98,58 dolara za baryłkę, poinformował Channel NewsAsia.

Ryzyka dla transportu morskiego

Według irańskich mediów siły morskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że supertankowiec zapalił się po uderzeniu w minę morską na południe od Cieśniny Ormuz. Twierdziły, że statek naruszył irańskie przepisy.

Tracker statków Kpler poinformował w poniedziałek o co najmniej 18 atakach na jednostki w ciągu dwóch tygodni. Analitycy LSEG zaznaczyli, że ataki na tankowce rozprzestrzeniły się poza Cieśninę Ormuz. W ich ocenie Iran atakował statki nawet w rejonie Zatoki Omańskiej, co stwarza zagrożenie dla wysyłek ropy poza Zatoką Arabską, a także dla przeładunków między statkami.

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Ataki i wahania notowań

Jemeńscy Huti w poniedziałek przyznali się do ataków na obiekt Saudi Aramco w Janbu, pole naftowe Szajba oraz lotniska w Rijadzie i Abha. Liczba zabitych w wyniku ataku Huti na siły rządowe Jemenu tego samego dnia wzrosła do 73 osób w związku z nasileniem walk.

Dzień wcześniej notowania spadały po tym, jak prezydent Iranu omówił działania mediacyjne podczas spotkania z szefem sztabu armii Pakistanu w Teheranie. We wtorek Brent zakończył handel spadkiem o 76 centów, czyli 0,69%, do 108,79 dolara za baryłkę, choć wcześniej osiągnął pięciomiesięczne maksimum 111,99 dolara. Listopadowy kontrakt WTI, którego termin wygasł we wtorek, potaniał o 1,87 dolara, czyli 1,8%, do 101,79 dolara.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył, że Teheran nie otrzymał odpowiedzi od Arabii Saudyjskiej ani jemeńskich Huti na propozycję pomocy w organizacji rozmów pokojowych. Tymczasem, według szacunków ośmiu analityków ankietowanych przez Reuters, zapasy ropy naftowej w USA mogły zmniejszyć się o około 800 tys. baryłek w tygodniu do 16 października.

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