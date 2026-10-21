中东供应风险推动油价上涨——Channel NewsAsia

由于市场担忧中东供应可能中断，包括沙特阿拉伯石油基础设施面临的威胁以及红海航运风险，油价周三上涨。截至格林尼治时间00:22，布伦特原油期货上涨85美分，涨幅0.78%，报每桶109.64美元。美国WTI原油上涨76美分，涨幅0.78%，报每桶98.58美元，Channel NewsAsia报道。

海上运输风险

据伊朗媒体报道，伊斯兰革命卫队海军表示，一艘超级油轮在霍尔木兹海峡以南撞上水雷后起火。他们称，该船违反了伊朗规定。

船舶追踪机构Kpler周一报告称，两周内至少发生了18起针对船只的袭击。LSEG分析师指出，对油轮的袭击已蔓延至霍尔木兹海峡以外。他们评估称，伊朗甚至在阿曼湾地区袭击船只，这对阿拉伯湾以外的石油装运以及船对船转运构成威胁。

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袭击与报价波动

也门胡塞武装周一宣称对延布的一处沙特阿美设施、沙伊巴油田以及利雅得和艾卜哈机场发动的袭击负责。同日，胡塞武装袭击也门政府军造成的死亡人数上升至73人，战事也在加剧。

前一天，在伊朗总统于德黑兰会见巴基斯坦陆军参谋长时讨论了调解努力后，油价曾下跌。周二，布伦特原油收盘下跌76美分，跌幅0.69%，报每桶108.79美元，尽管盘中稍早曾触及111.99美元的五个月高点。周二到期的11月WTI合约下跌1.87美元，跌幅1.8%，报101.79美元。

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐表示，德黑兰尚未收到沙特阿拉伯或也门胡塞武装对其提出协助组织和平谈判建议的回应。与此同时，据路透社调查的八名分析师估计，截至10月16日当周，美国原油库存可能减少约80万桶。

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