在阿根廷内乌肯市，总统哈维尔·米莱表示，得益于瓦卡穆埃尔塔页岩层的开发，该国正在经历一场“地下革命”。在Argentina Oil & Gas Patagonia 2026展览开幕期间，他还表示，单月出口额创下纪录，据他称，超过了100亿美元。

据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，米莱将能源行业指标的增长与其政府推行的经济规则变化联系起来。他表示，阿根廷正接近日产100万桶石油的水平。

内乌肯的开采

总统强调，内乌肯省的产量超过每日60万桶。他称能源是经济发展和提高生产率的关键因素之一，并将石油产生的能量与人类劳动进行了比较。

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总统办公厅主任卡琳娜·米莱、内阁首脑迭戈·桑蒂利以及内乌肯省省长罗兰多·菲格罗亚与米莱一同出席了活动。

对限制措施的批评

米莱批评了价格管制、出口限制和外汇管制。他认为，这些措施抑制了对该行业的投资。他还提到所谓的国内石油价格和对能源资费的补贴，并认为这些措施扭曲了经济信号。

总统估计，十年来，瓦卡穆埃尔塔因价格压制、外汇限制和投资者担忧而仅以一半的产能运行。他表示，在规则改变后，阿根廷开始扩大出口。

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