坦桑尼亚宣布，在该国南部姆特瓦拉地区的Mnazi Bay天然气区块发现了三口新的天然气井。当局计划在10月26日至27日于姆辛巴蒂村举行的活动上公布此次发现的储量规模，The Rio Times报道。

能源部长朱马·霍梅拉10月18日表示，钻探已成功完成。其中两口是在已投产气田的生产井，另一口为勘探井。相关工作由国有的坦桑尼亚石油开发公司和法国油气生产商Maurel & Prom开展。

气田产能

据政府估计，坦桑尼亚的天然气资源量为57.54万亿立方英尺，新增储量将计入这一数字。持有Mnazi Bay许可证60%作业权益的法国Maurel & Prom曾表示，已投产的两口井MB-5和MS-2在测试中分别实现了每日4700万立方英尺和5000万立方英尺的天然气流量。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该公司表示，这些井将该气田的生产潜力提高至接近每日2亿立方英尺。7月上半月，Mnazi Bay的实际产量平均约为每日1.25亿立方英尺。勘探井Kasa-1X于6月中旬开始钻探，但Maurel & Prom未公布其结果。

供应国内市场的天然气

Mnazi Bay的天然气通过从姆特瓦拉通往达累斯萨拉姆的国有管道输送，供国内消费，包括供发电厂和工业使用。2026年上半年，根据与TPDC签订的合同，天然气平均价格为每百万英国热量单位4.13美元。

霍梅拉还表示，邻近的Ntorya气田计划于2027年初开始生产，产量约为每日4000万立方英尺。他说，从Ntorya到Madimba处理厂的35公里管道建设已完成70%，计划于2026年12月完工。

关注我们在