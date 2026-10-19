Танзанія оголосить обсяг газу з трьох нових свердловин — The Rio Times

Танзанія заявила про виявлення природного газу в трьох нових свердловинах газового блоку Mnazi Bay у регіоні Мтвара на півдні країни. Обсяг відкриття влада планує оголосити під час заходу в селі Мсімбаті, запланованого на 26–27 жовтня, повідомляє The Rio Times.

Міністр енергетики Джума Хомера 18 жовтня повідомив, що буріння завершили успішно. Дві свердловини є експлуатаційними у вже діючому родовищі, ще одна — розвідувальна. Роботи проводили державна Tanzania Petroleum Development Corporation та французький виробник нафти й газу Maurel & Prom.

Потужність родовища

За оцінкою уряду, ресурси природного газу Танзанії становлять 57,54 трлн кубічних футів, а нові обсяги мають бути додані до цього показника. Французька Maurel & Prom, яка володіє 60% робочої частки в ліцензії Mnazi Bay, повідомляла, що дві введені в експлуатацію свердловини MB-5 та MS-2 під час тестів показали дебіт 47 млн і 50 млн кубічних футів газу на добу відповідно.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Компанія зазначала, що ці свердловини підвищили потенціал видобутку на родовищі майже до 200 млн кубічних футів на добу. У першій половині липня фактичний видобуток на Mnazi Bay у середньому становив близько 125 млн кубічних футів на добу. Розвідувальну свердловину Kasa-1X почали бурити в середині червня, але Maurel & Prom не публікувала її результатів.

Газ для внутрішнього ринку

Газ із Mnazi Bay постачається державним газопроводом із Мтвари до Дар-ес-Салама та призначений для внутрішнього споживання, зокрема електростанціями й промисловістю. У першій половині 2026 року середня ціна газу за контрактом із TPDC становила 4,13 долара США за мільйон британських теплових одиниць.

Хомера також заявив, що видобуток на сусідньому родовищі Ntorya має розпочатися на початку 2027 року з обсягом близько 40 млн кубічних футів на добу. Будівництво 35-кілометрового трубопроводу від Ntorya до переробного заводу Madimba, за його словами, виконано на 70% і має завершитися у грудні 2026 року.

Читай нас у