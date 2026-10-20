МАГАТЕ оцінило реакцію ОАЕ на удар дрона по АЕС Барака — The National

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що ОАЕ та АЕС Барака належно відреагували на втрату зовнішнього електропостачання після удару дрона 17 травня. Про це повідомляє The National з посиланням на висновки місії агентства.

Оцінка місії МАГАТЕ

На запит уряду ОАЕ до країни прибула місія МАГАТЕ із шести фахівців, яка працювала з 12 до 20 жовтня. Експерти відвідали постраждалі ділянки станції та ключові об'єкти реагування на надзвичайні ситуації, ознайомилися з експлуатаційними й аварійними процедурами.

Також представники агентства зустрілися з керівництвом і технічними працівниками АЕС Барака та Федерального органу ядерного регулювання ОАЕ — незалежного ядерного регулятора країни. Під час перевірки вони зосередилися на діях персоналу станції, національній системі готовності до надзвичайних ситуацій, висновках з інциденту та заходах оператора для забезпечення безпеки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними МАГАТЕ, під час інциденту вжили дієвих заходів для підтримання безпеки. Вони передбачали оперативні національні та міжнародні повідомлення, застосування встановлених процедур реагування і інформування громадськості.

Удар по генератору

Дрон, запущений з Іраку, влучив у генератор за межами внутрішнього периметра АЕС Барака. Це спричинило пожежу, яку вдалося взяти під контроль.

Керівник місії, директор Центру інцидентів і надзвичайних ситуацій МАГАТЕ Амгад Шокр заявив, що звернення по таку місію засвідчило відданість регулятора та станції питанням безпеки й постійного вдосконалення. Агентство також заохотило АЕС Барака продовжити реалізацію організаційних і технічних заходів, визначених після аналізу інциденту.

Читай нас у