Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) oświadczyła, że ZEA i elektrownia jądrowa Barakah odpowiednio zareagowały na utratę zewnętrznego zasilania po ataku drona 17 maja. Informuje o tym The National, powołując się na wnioski misji agencji.

Ocena misji MAEA

Na wniosek rządu ZEA do kraju przybyła misja MAEA złożona z sześciu ekspertów, która pracowała od 12 do 20 października. Eksperci odwiedzili dotknięte incydentem obszary elektrowni oraz kluczowe obiekty reagowania kryzysowego, a także zapoznali się z procedurami eksploatacyjnymi i awaryjnymi.

Przedstawiciele agencji spotkali się również z kierownictwem i pracownikami technicznymi elektrowni jądrowej Barakah oraz Federalnego Urzędu Regulacji Jądrowych ZEA, niezależnego krajowego regulatora jądrowego. Podczas kontroli skupili się na działaniach personelu elektrowni, krajowym systemie gotowości na sytuacje nadzwyczajne, wnioskach z incydentu oraz środkach operatora służących zapewnieniu bezpieczeństwa.

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Według MAEA podczas incydentu podjęto skuteczne działania w celu utrzymania bezpieczeństwa. Obejmowały one szybkie powiadomienia na szczeblu krajowym i międzynarodowym, zastosowanie ustalonych procedur reagowania oraz informowanie społeczeństwa.

Uderzenie w generator

Dron wystrzelony z Iraku trafił w generator poza wewnętrznym obwodem elektrowni jądrowej Barakah. Spowodowało to pożar, który udało się opanować.

Szef misji, dyrektor Centrum Incydentów i Sytuacji Nadzwyczajnych MAEA Amgad Shokr, oświadczył, że zwrócenie się o taką misję świadczyło o zaangażowaniu regulatora i elektrowni w kwestie bezpieczeństwa oraz ciągłego doskonalenia. Agencja zachęciła również elektrownię jądrową Barakah do dalszego wdrażania środków organizacyjnych i technicznych określonych po analizie incydentu.

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