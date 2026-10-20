Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ОАЭ и АЭС Барака надлежащим образом отреагировали на потерю внешнего электроснабжения после удара дрона 17 мая. Об этом сообщает The National со ссылкой на выводы миссии агентства.

Оценка миссии МАГАТЭ

По запросу правительства ОАЭ в страну прибыла миссия МАГАТЭ из шести специалистов, которая работала с 12 по 20 октября. Эксперты посетили пострадавшие участки станции и ключевые объекты реагирования на чрезвычайные ситуации, ознакомились с эксплуатационными и аварийными процедурами.

Также представители агентства встретились с руководством и техническими работниками АЭС Барака и Федерального органа ядерного регулирования ОАЭ — независимого ядерного регулятора страны. В ходе проверки они сосредоточились на действиях персонала станции, национальной системе готовности к чрезвычайным ситуациям, выводах из инцидента и мерах оператора по обеспечению безопасности.

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По данным МАГАТЭ, во время инцидента были приняты действенные меры для поддержания безопасности. Они предусматривали оперативные национальные и международные уведомления, применение установленных процедур реагирования и информирование общественности.

Удар по генератору

Дрон, запущенный из Ирака, попал в генератор за пределами внутреннего периметра АЭС Барака. Это вызвало пожар, который удалось взять под контроль.

Глава миссии, директор Центра инцидентов и чрезвычайных ситуаций МАГАТЭ Амгад Шокр заявил, что обращение за такой миссией продемонстрировало приверженность регулятора и станции вопросам безопасности и постоянного совершенствования. Агентство также призвало АЭС Барака продолжить реализацию организационных и технических мер, определенных после анализа инцидента.

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