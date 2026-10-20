国际原子能机构（IAEA）表示，阿联酋和巴拉卡核电站在5月17日无人机袭击导致厂外电力供应中断后作出了适当应对。The National报道，消息援引该机构任务组的结论。

国际原子能机构任务组评估

应阿联酋政府请求，一个由六名专家组成的国际原子能机构任务组抵达该国，于10月12日至20日开展工作。专家访问了核电站受影响区域和关键应急响应设施，并了解了运行及事故应急程序。

该机构代表还与巴拉卡核电站以及阿联酋联邦核监管局的管理人员和技术人员会面，后者是该国独立的核监管机构。在审查期间，他们重点关注了核电站工作人员的行动、国家应急准备体系、从该事件中得出的经验教训，以及运营方为确保安全采取的措施。

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国际原子能机构称，事件发生期间采取了有效措施以维持安全。这些措施包括及时进行国内和国际通报、执行既定响应程序以及向公众提供信息。

发电机遭袭

一架从伊拉克发射的无人机击中巴拉卡核电站内部周界外的一台发电机。这引发了一场火灾，但火势已得到控制。

任务组负责人、国际原子能机构事件与应急中心主任阿姆加德·绍克尔表示，请求开展此类任务表明监管机构和核电站致力于安全与持续改进。该机构还鼓励巴拉卡核电站继续落实在分析该事件后确定的组织和技术措施。

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