Tanzania poinformowała o odkryciu gazu ziemnego w trzech nowych odwiertach bloku gazowego Mnazi Bay w regionie Mtwara na południu kraju. Władze planują ogłosić wielkość odkrycia podczas wydarzenia we wsi Msimbati, zaplanowanego na 26–27 października, podaje The Rio Times.

Minister energii Juma Homera poinformował 18 października, że wiercenia zakończono pomyślnie. Dwa odwierty są odwiertami wydobywczymi na już działającym złożu, a kolejny ma charakter poszukiwawczy. Prace prowadziły państwowa Tanzania Petroleum Development Corporation oraz francuski producent ropy i gazu Maurel & Prom.

Wydajność złoża

Według szacunków rządu zasoby gazu ziemnego Tanzanii wynoszą 57,54 bln stóp sześciennych, a nowe wolumeny mają zostać dodane do tej wartości. Francuska firma Maurel & Prom, która posiada 60% udziału operacyjnego w licencji Mnazi Bay, informowała, że dwa uruchomione odwierty MB-5 i MS-2 podczas testów osiągnęły odpowiednio przepływ 47 mln i 50 mln stóp sześciennych gazu dziennie.

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Firma zaznaczyła, że odwierty te zwiększyły potencjał wydobywczy złoża do niemal 200 mln stóp sześciennych dziennie. W pierwszej połowie lipca faktyczne wydobycie w Mnazi Bay wynosiło średnio około 125 mln stóp sześciennych dziennie. Wiercenie odwiertu poszukiwawczego Kasa-1X rozpoczęto w połowie czerwca, jednak Maurel & Prom nie opublikowała jego wyników.

Gaz na rynek krajowy

Gaz z Mnazi Bay jest dostarczany państwowym gazociągiem z Mtwaru do Dar es Salaam i jest przeznaczony do krajowego zużycia, w tym przez elektrownie i przemysł. W pierwszej połowie 2026 roku średnia cena gazu w ramach kontraktu z TPDC wynosiła 4,13 dolara za milion brytyjskich jednostek cieplnych.

Homera oświadczył również, że wydobycie na sąsiednim złożu Ntorya ma rozpocząć się na początku 2027 roku na poziomie około 40 mln stóp sześciennych dziennie. Budowa 35-kilometrowego gazociągu z Ntorya do zakładu przetwórczego Madimba jest ukończona w 70% i ma zostać zakończona w grudniu 2026 roku, jak powiedział.

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